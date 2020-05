Aereo nel Tevere: individuato il velivolo, si cerca ancora l'allievo disperso

E' stato individuato nella notte dal side scanner dei sommozzatori dei vigili del fuoco il piccolo aereo precipitato lunedì pomeriggio nelle acque del Tevere. Ancora disperso Daniele Papa, l'allievo pilota di 23 anni che si trovava nel velivolo assieme all'istruttore Vito Giannandrea, riuscito a lanciarsi fuori dal biposto prima che si inabissasse nelle acque del fiume romano all'altezza di via Vitorchiano, zona Due Ponti.

A determinare la tragedia potrebbe essere stata un'avaria al piccolo aereo, un Diamond Da 20 della scuola di volo che era da poco decollato in direzione nord dall'aeroporto romano dell'Urbe. Poco dopo il decollo il problema con il pilota che avrebbe quindi deciso di fare un ammaraggio per evitare di precipitare in strada o sul centro abitato.

Una volta toccate le acque del Tevere Vito Giannandrea è riuscito ad uscire dal velivolo, destino diverso invece per l'allievo pilota di Cerveteri, inghiottito dalle acque assieme all'aereo. Sotto choc, ferito, ma non in pericolo di vita il 30enne è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlnico Universitario Agostino Gemelli.

Partita la macchina delle ricerche i soccorritori hanno dato vita ad una corsa contro il tempo al fine di individuare l'aereo nel Tevere e con esso il disperso. Ricerche complicate, con il biposto individuato solamente alle 4:30 della notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguono a ritmo serrato le ricerche di Daniele Papa.