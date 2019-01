"Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori": adesivi antisemiti sui muri di Prati e Balduina

"Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde". E' quanto scritto su decine di adesivi affissi durante la notte fra la zona di Prati e Balduina. La firma della vergogna antisemita è rivendicata sugli stessi adesivi, sui quali si legge la scritta "Balduina Roma" su sfondo giallorosso. Le scritte sono comparse mentre in piazza della Libertà i tifosi della SS Lazio festeggiavano i 119 anni di storia della società biancoceleste.

L'oltraggiosa provocazione dei romanisti riporta alla memoria quanto fatto dai 'cugini' laziali, quando sui vetri divisori della Curva Sud, occupata dai tifosi biancocelesti in occasione di Lazio-Cagliari, furono affissi altri adesivi antisemiti, che raffiguravano Anna Frank con la maglietta dell'As Roma (qui la notizia). Per quei fatti furono daspati 13 ultras della Lazio.

Stamattina la nuova vergogna antisemita, questa volta a firma giallorossa, a dimostrazione che la stupidità non ha colori, ma è frutto di teppisti che con il mondo del calcio non dovrebbero avere niente a che fare.