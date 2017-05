Cronaca Fiumicino / Via dell'Aeroporto di Fiumicino

Fiumicino: rubavano dalle valigie dei passeggeri, nei guai 5 operatori ai bagagli

La Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino è riuscita a cogliere in flagranza di reato 5 addetti al carico e scarico delle valigie in partenza su un volo diretto a San Paolo, in Brasile