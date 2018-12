Prova ad acquistare un biglietto aereo con una carta di credito rubata

L'hanno sorpresa ad acquistare un biglietto aereo, per rientrate in patria a Cuba, con una carta di credito risultata rubata. A denunciare una 24enne cubana i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma impegnati in una serie di controlli sia all'interno dell'aeroporto Leonardo Da Vinci sia nelle vie adiacenti allo scalo aeroportuale di Fiumicino.

Nel corso del servizio, svolto nel momento di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i Carabinieri hanno identificato più di 150 persone e controllato 57 veicoli, contestando 18 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.