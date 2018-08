Liquami in mare, acqua ancora marrone a Torvaianica: "Aspettiamo i risultati dell'Arpa"

Ieri le ordinanze urgenti dei sindaci di Ardea e Pomezia, che vietano la balneazione lungo tutta la costa del primo comune e nel tratto Rio Torto-Canale di Campo Ascolano del secondo. Oggi, come hanno segnalato anche alcuni residenti a "Roma Today", la situazione continua ad apparire grave: l'acqua è ancora arancione a causa dei liquami.

In mattinata il Comune di Pomezia ha diffuso il seguente avviso: "Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale è ancora in attesa dei risultati dei rilievi effettuati in questi giorni da Arpa per verificare la qualità dell’acqua al fine di accertarne la balneabilità. Seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche".

La nota è stata diffusa anche sulla pagina Facebook del Comune ed i commenti dei residenti spazientiti confermano quanto già visibile dalle foto che vi proponiamo: "Oggi brutta brutta color arancio. Strano quest'anno era proprio bella, mai stata cosi gli altri anni. Qualcosa c'è. Vediamo". E ancora: "Oggi davanti alla capitaneria di porto....colore marrone...senza parole...".

Nel primo pomeriggio il sindaco Zuccalà ha ribadito ai propri cittadini: "Anche questa mattina tecnici Arpa sul posto per verificare lo stato dei luoghi - ha scritto sulla propria pagina Facebook - Purtroppo, nonostante i solleciti, i tempi di esecuzione delle analisi sono fissi e non possono essere accelerati. Sono in attesa di un report da parte di Arpa in cui viene riportato quanto effettuato in questi giorni ed i tempi definitivi di conclusione dell'iter. In assenza del risultato ufficiale da parte degli organi preposti che faccia definitiva chiarezza su quanto accaduto e sullo stato attuale delle acque, non posso ritirare l'ordinanza attualmente in vigore. Attendiamo ulteriori sviluppi di cui darò immediata comunicazione".

Le foto che seguono sono state scattate in mattinata sul "Lungomare delle sirene", all'altezza di via Capri, Torvaianica. Il colore dell'acqua è evidentemente tutt'altro che "naturale".