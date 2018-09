Mare marrone a Torvaianica: "contaminazione fecale" tra Pomezia e Ardea ad agosto

C'è una "consistente contaminazione fecale". E' quanto emerso dai rilievi di Arpa Lazio nel mare di Torvaianica, tra Ardea a Pomezia, pubblicati oggi dopo ll fenomeno dell'acqua marrone avvenuto ad agosto.

L'Agenzia regionale di Protezione Ambientale fa sapere che è confermata la fioritura algale della Fibrocapsa Japonica, responsabile della colorazione giallo-marrone dell'acqua che si era verificata alla fine di agosto, ma l'elemento di novità è che dalle analisi emerge anche una consistente contaminazione fecale in alcuni fossi della zona.

L'allarme era iniziato quando l'Associazione onlus 'Creature del Mare', durante uno dei campionamenti inerenti lo studio delle qualità delle acque, aveva riscontrato una "situazione anomala" nel tratto in prossimità della foce del fosso della Moletta con "acqua maleodorante e moria di pesci tra la vegetazione" con una eccessiva moria di pesci.

Quindi le analisi e i primi responsi. Oggi la relazione di Arpa sottolinea che la conta del batterio Escherichia Coli, al fosso di Incastri, superava 12mila UCF/100ml; alla foce del fosso Cavallo Morto era a 6700 mentre in corrispondenza del ponte di via Ardeatina 420; nel Rio Torto 1120. Da sottolineare anche che, dalle analisi effettuate sui depuratori, "non sono state riscontrate particolari anomalie".