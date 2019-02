Acilia: durante il controllo getta droga dalla finestra, era agli arresti domiciliari

Ha pensato bene di gettare la droga dalla finestra per evitare l'arresto. Un escamotage, però, che non è bastato ad 46enne romano già ai domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. L'uomo, durante il controllo dei Carabinieri della Stazione di Acilia è apparso subito nervoso, anche perché nel suo appartamento sono state subito trovate molteplici dosi di hashish ed un bilancino di precisione.

Il pusher, per sottrarsi alle proprie responsabilità, ha anche tentato di disfarsi di parte della droga gettandola dalla finestra. Chiaramente non è riuscito nel suo intento, poiché i Carabinieri lo hanno visto e hanno recuperato in strada oltre mezzo etto di stupefacente. L'uomo è stato, così, arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma, mentre quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Acilia, nel corso dei normali controlli dei soggetti che beneficiano degli arresti domiciliari, hanno arrestato un 54enne. L'uomo, gravato da specifici precedenti a seguito dei quali si trovava in regime di detenzione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina ed eroina nascoste nella sua abitazione, nonché del materiale necessario per il confezionamento della droga e della somma contante di qualche decina di euro in contante, provento dell'attività illecita.