"Fai partire l'autobus adesso": autista Atac minacciato con un coltello ad Acilia

Ancora un'aggressione ai danni di un autista Atac. E' successo oggi 22 dicembre intorno alle 14, al capolinea dello 03, viale Francesco Saverio Altamura. Un uomo, con coltello, si è rivolto in tono minaccioso al conducente aggredendolo: "Fai partire l'autobus adesso". L'autista si è rifiutato, perché come da prassi doveva seguire la tabella di marcia e l'aggressore dopo avergli urlato diversi insulti ha provato a colpirlo al volto e al petto, per poi allontanarsi. Il dipendente dell'azienda di trasporti romana non è rimasto ferito.

Il tutto sarebbe nato a causa del ritardo, eccessivo, per la soppressione di uno 03 che sarebbe dovuto partire da viale Altamura alle 13:35. E' il terzo caso in pochi giorni. Lunedì, ad Ostia, un controllore è stato colpito da una testata al volto davanti la stazione di Lido Centro. Il giorno dopo, in zona Arco di Traversino, due ubriachi hanno aggredito il conducente dell'autobus 85. Episodi che hanno costretto Atac a richiedere il rafforzamento per il piano anti aggressioni.

"Appare evidente che questo caso avvenuto a soli pochi giorni dall'ultimo episodio a Ostia è un chiaro segnale dell'abbandono del territorio da parte di questa amministrazione. Attendiamo ancora quel famoso piano sicurezza di cui parliamo da quasi due anni, ora basta comunicati: servono provvedimenti", commenta la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo.