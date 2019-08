Lite alla sala bingo finisce nel sangue, 21enne accoltellato fuori dal locale: caccia all'aggressore

Prima la lite all'interno della sala bingo, poi l'aggressione fuori dal locale finita del sangue. E' così che un uomo ha accoltellato il rivale, un 21enne, colpendolo con almeno quattro fendenti. E' successo alle 3:30 di oggi, 12 agosto, in via Gabriello Chiabrera nel quartiere San Paolo di Roma. Sul posto, oltre i soccorsi, anche i carabinieri dell'Eur e di San Paolo che indagano sul fatto.

Secondo una prima ricostruzione i due stavano giocando nella sala bingo quando hanno iniziato a discutere. Qui la sicurezza interna ha invitato i contendenti ad uscire dove, però, gli animi non si sono placati. Dalle parole così si è passati alle vie di fatto. Uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito, almeno quattro volte.

Ad avere la peggio un 21enne nato a Roma e di origini straniere, ferito al torace, all'addome, alla coscia sinistra e al braccio sinistro. Medicato sul posto è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

Non è in pericolo di vita e ne avrà per 40 giorni. L'aggressore che lo ha tentato di ucciderlo è fuggiro, ora è caccia all'uomo. Acquisite già le telecamere di zona e quelle esterne al bingo.