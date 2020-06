Paura all'Umberto I: giovane accoltella paziente nella sala d'attesa del pronto soccorso

Ha preso un coltello da cucina e, senza motivo, ha colpito un ragazzo di 27 anni, che era in attesa di una visita, accoltellandolo per 4 volte. Paura al pronto soccorso dell'Umberto I di Roma con la vittima, soccorsa immediatamente dal personale, medico trasferita poi in sala operatoria d'urgenza e l'aggressore arrestato per tentato omicidio.

A ricostruire la vicenda gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo che si trovavano al pronto soccorso dell'Umberto I per una segnalazione riguardante un minorenne maltrattato. Un episodio a sé stante.

Le urla in sala d'attesa hanno infatti subito attirato l'attenzione dei poliziotti. Qui, secondo quanto poi emerso, un 21enne romano ha improvvisamente estratto un coltello da cucina lungo 20 centimetri per poi colpire un ragazzo che si trovava nella stessa struttura in attesa di essere visitato.

Il 21enne ha cercato anche di colpire un infermiere che, evitando di essere colpito, ha anche cercato di bloccarlo. A quel punto gli agenti hanno intimato al giovane di gettare il coltello a terra e, dopo qualche esitazione, quest'ultimo si è arreso. Il ragazzo ferito, un ucraino di 27 anni è stato prontamente soccorso e posto in prognosi riservata mentre l'autore del tentato omicidio è stato visitato dal personale medico psichiatrico dell'Umberto I.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo essere stato sedato a causa del suo forte stato di agitazione, è stato ricoverato presso la stessa struttura per poi essere arrestato. Venerdì scorso, invece, si registrarono scene di panico al San Camillo dove un uomo distrusse macchinari dell'ospedale.