Cornelia, accoltellato al volto dopo una lite davanti alla stazione

E' stato portato al San Carlo Nancy dopo essere stato accoltellato, al volto, al termine di una lite. E' successo dopo l'una di notte del 16 febbraio davanti la stazione della metro Cornelia. A dare l'allarme un tassista che, passando, ha notato la scena in piazza dei Giureconsulti.

Sul posto la polizia di Stato, i carabinieri ed il personale medico. La vittima, medicata, è stata poi portata in ospedale per la ferita d'arma al volto. Non è in gravi condizioni. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una lite per futili motivi. E' caccia all'uomo che lo ha colpito.