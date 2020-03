Ostia, in ospedale con una ferita al torace: "Mi hanno accoltellato". Indaga la polizia

"Ero al distributore automatico a comprare le sigarette quando due uomini mi hanno accoltellato senza motivo". E' questo il racconto che un uomo di 37 anni ha fornito agli agenti del commissariato del Lido che stanno indagando.

L'uomo, nella serata del 18 marzo, si è presentato al nosocomio di via Passeroni con una ferita al torace sinistro. Ai poliziotti, arrivati sul posto intorno alle 23, ha raccontato che intorno alle 18 circa stava passeggiando ad Ostia, in piazza Gasparri, quando sarebbe stato aggredito da due uomini.

Qui, dopo la una breve colluttazione, uno lo avrebbe colpito con un fendente al torace. Gli investigatori, al lavoro per verificare la versione del 37enne marocchino, indagano anche per dare un volto agli aggressori. Un compito non così semplice.

Al momento tutte le piste sono aperte, anche quelle legate ad una lite per motivi legati alla droga. La zona di piazza Gasparri è infatti una delle piazze di spaccio più importanti del litorale. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Grassi di Ostia, non è in pericolo di vita.