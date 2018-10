San Lorenzo: accoltellato in paninoteca per uno sguardo di troppo, grave 42enne

Uno sguardo di troppo all'interno della paninoteca. Ci sarebbero dei futili motivi alla base di un tentato omicidio consumato la notte fra sabato e domenica in un locale a San Lorenzo. A rimanere gravemente ferito a causa di una coltellata al fiano un 42enne romano, ad accoltellarlo un 34enne, anch'egli romano, poi rintracciato dalla polizia con ancora il coltello sporco di sangue in tasca ed arrestato per tentato omicidio.

Accoltellato in una paninoteca a San Lorenzo

In particolare l'aggressione è avvenuta poco dopo le 3:30 del 14 ottobre a danno di due clienti che si trovavano in quel momento all'interno di una paninoteca che si trova sulla via Tiburtina. A scagliarsi contro di loro un terzo avventore che ha poi estratto un coltello ed ha ferito al fianco uno dei due 'avversari'. Fra il panico delle persone presenti, l'aggressore è fuggito velocemente fuori dal locale. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 42enne d'urgenza al Policlinico Umberto I dove si trova in prognosi riservata.

Tentato omicidio a San Lorenzo

Arrivati sul posto gli agenti di polizia questi hanno raccolto la testimonianza dei presenti. Visionate anche le telecamere di sicurezza del locale gli agenti hanno cominciato le ricerche dell'aggressore. Lo stesso è stato poi rintracciato poco dopo nella vicina piazza dell'Immacolata. Corrispondente alle descrizioni ed alle immagini video e con ancora il coltello sporco di sangue in tasca è stato quindi arrestato. Identificato per un 34enne romano, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.