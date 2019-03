Ostia: accoltellato all'addome in piazza Gasparri, grave un 53enne

Notte di sangue ad Ostia dove un uomo è stato accoltellato all'addome. È accaduto poco prima delle 4:00 della notte fra l'11 ed il 12 marzo in piazzale Lorenzo Gasparri. La notizia, pubblicata sul Messaggero, è stata confermata a RomaToday dalla Questura di Roma. Trovato riverso sul marciapiede in una pozza di sangue il ferito, un uomo di Ostia di 53 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso.

Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, con l'uomo che non ha saputo fornire indicazioni agli agenti del Commissariato Lido di Polizia intervenuti sul posto. Trasferito al nosocomio di via Passaroni il 53enne è stato operato d'urgenza, e non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti in corso da parte degli investigatori di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.