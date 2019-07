La lite durante il matrimonio finisce nel sangue: un accoltellato. Tra gli invitati anche il ministro Trenta

Prima la lite durante un matrimonio, poi l'aggressione a colpi di coltello. E' successo sabato a Rocca di Papa dove un cameriere ha ferito un collega a una festa di nozze. A causare il litigio tra i due, un georgiano di 32 anni e un italiano 46enne, alcuni dissidi sul lavoro.

A finire in manette con l'accusa di lesioni personali aggravate proprio il più grande, bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto e dalla scorta del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, anche lei tra gli invitati della festa. Il ferito è stato portato in ospedale, ricoverato con una prognosi di 30 giorni al San Camillo. Non si sono registrati altri feriti.