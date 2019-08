Lite condominiale sfocia nel sangue, uomo accoltellato al braccio dal vicino di casa

Una lite condominiale sfociata nel sangue. E' accaduto questa notte a Ciampino, ad essere costretto alle cure dell'ospedale un uomo di 43 anni, a ferirlo con un coltello il vicino di casa, un 39enne.

A ricostruire i fatti la Polizia di Stato, dopo essere intervenuta intorno alla mezzanotte del 20 agosto per un ragazzo ferito al braccio con un'arma da taglio. Ad allertare i soccorritori la madre del 43enne, con lo stesso trovato in via Col di Lana ad attendere i soccorsi.

Ferito al braccio da una coltellata, l'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dall'ambulanza del 118, non in pericolo di vita. A ricostruire i fatti sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Frascati di Polizia. Ascoltato il 39enne ed altri testimoni, questi hanno riferito che l'accoltellato, poco prima, avrebbe avuto un acceso diverbio cin il vicino di casa dai balconi delle rispettive abitazioni.

Dalle parole si sarebbe però passati ai fatti, con il 43enne che sarebbe andato a bussare alla porta del vicino. Questi però lo avrebbe aspettato con un coltello, con il quale lo avrebbe ferito al braccio. Rintracciato l'accoltellatore dagli agenti del commissariato dei Castelli Romani l'uomo di 39 anni è stato poi denunciato per "lesioni aggravate".