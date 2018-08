"Aiutatemi, sono ferito": accoltellato alla gamba dopo una lite in strada

"Aiutatemi, sono ferito". Si è presentato così un 48enne in una farmacia di via Maremmana Inferiore a Guidonia, intorno alle 12 di ogi 27 agosto. L'uomo, con un profondo taglio alla gamba, ha riferito di essersi procurato da solo la ferita. Una versione non ritenuta credibile dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli accorsi sul posto e allertati dalla farmacista.

Il 48enne ferito è stato medicato ed elitrasportato in ospedale a Roma. I militari, invece, hanno fin da subito iniziato le indagini di quello che, secondo i primi riscontri, è un accoltellamento. Le prime informazioni, infatti, parlano di una lite in strada e quindi di una aggressione finita poi nel sangue. Le indagini dei militari dell'Arma faranno luce sulla vicenda.