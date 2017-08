Accoltellato davanti un bar a Tor Bella Monaca: grave 30enne

Accoltellamento nella notte a Tor Bella Monaca con un ragazzo romano di 30 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale. A segnalare ai carabinieri l'arrivo al pronto soccorso di un uomo con diverse ferite causate da arma da taglio e da un oggetto appuntito (presumibilmente un cacciavite) i medici del Policlinico Tor Vergata alle prime luci di oggi sabato 12 agosto.

Tracce di sangue davanti un bar

Allertate le forze dell'ordine al nosocomio del VI Municipio sono arrivati i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca che hanno da subito cominciato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Dopo poco i militari dell'Arma hanno individuato il luogo dell'aggressione, trovando tracce ematiche tra la strada ed il marciapiede davanti un bar di viale Paolo Ferdinando Quaglia.

Indagini dei carabinieri

Ascoltati alcuni testimoni presenti in quel momento davanti il locale del popoloso quartiere della periferia est della Capitale nessuno ha saputo fornire indicazioni ai carabinieri. Impossibilitati a parlare con il ragazzo ferito, persona già conosciuta alle forze dell'ordine, i militari della Compagnia di Frascati hanno cominciato la caccia all'aggressore, o agli aggressori.

Prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata

Ferito gravemente in diverse parti del corpo il 30enne si trova in prognosi riservata al Ptv ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine indagano sul reato di "lesioni personali". Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi investigativa, dalla lite per futili motivi al regolamento di conti.