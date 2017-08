Ferito davanti un bar a Tor Bella Monca, fermato 23enne per tentato omicidio

C'è un fermo con l'accusa di "tentato omicidio" per il ferimento del 30enne romano ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito davanti un bar di Tor Bell Monaca. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di via Parasacchi hanno rintracciato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria il presunto autore del ferimento del ragazzo, avvenuto nella notte tra l'11 ed il 12 agosto davanti un locale di viale Paolo Ferdinando Quaglia.

Nascosto a casa di un conoscente

Si tratta di un cittadino egiziano di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, che è stato scovato a casa di un suo conoscente. Il ragazzo, accusato di tentato omicidio, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

Ferite d'arma da taglio in ospedale

Le indagini scattate subito dopo la segnalazione dei sanitari del Policlinico Tor Vergata, dove il 30enne ferito è stato trasportato con delle ferite d'arma da taglio, hanno consentito ai Carabinieri, in sole 48 ore, di risalire all’identità dell’aggressore e, grazie a servizi di controllo del territorio, di individuare l’abitazione dove il 23enne aveva, sin da subito, trovato rifugio rendendosi irreperibile.

Vittima ancora in prognosi riservata

Restano ancora ignote, ma in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, le cause che hanno portato, dapprima alla discussione verbale, poi all’accanimento del cittadino egiziano sul corpo del 30enne romano. La vittima, sottoposta a intervento chirurgico, è ancora ricoverata in ospedale in prognosi riservata.