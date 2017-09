Tre fratelli accoltellano e rapinano un giovane: "E' stato Doctok"

"E' stato Doctok". Sanguinante per le coltellate appena ricevute, un egiziano si è così presentato negli uffici del commissariato Viminale per denunciare un'aggressione subita e avvenuta alla 4 del mattino. I medici che lo hanno in cura hanno stilato un referto con 40 giorni di prognosi e la descrizione di una serie di coltellate, una delle quali, arrivata vicino al cuore.

L'accoltellamento in via Gioberti

Teatro del plurimo accoltellamento via Gioberti. Fondamentale, in questo caso, la collaborazione di varie persone che frequentano abitualmente di notte le vie intorno alla stazione Termini grazie alla quale gli investigatori della Polizia hanno ricostruito l'accaduto.

E' quindi emerso che 'Doctok', soprannome di un egiziano di 23 anni, dopo aver litigato con la vittima per futili motivi, è andato a chiamare due suoi fratelli di 25 e 18 anni. I tre, tutti armati di coltelli, hanno assalito il connazionale che, nonostante le varie ferite, è riuscito a fuggire.

Fermati i tre fratelli egiziani

La conferma che a compiere l'accoltellamento fossero stati i 3 fratelli è arrivata dai riconoscimenti fotografici e da una serie di immagini registrate dalle telecamere di zona. Come raccontato in un secondo momento dalla vittima, i malviventi hanno anche rapinato al connazionale il portafoglio ed alcuni oggetti in oro.

Due dei tre fratelli sono stati rintracciati in un'abitazione del quartiere Casilino, mentre il terzo è stato fermato nei pressi di Guidonia. L'indagine, risolta dagli investigatori appena 12 ore dopo il delitto, si è chiusa con la formula del fermo di polizia giudiziaria e l'accompagnamento presso il carcere di Regina Coeli dei tre fratelli egiziani.