Trullo: ferito al volto con una coltellata, 52enne operato in ospedale

"Stavo camminando quando un uomo mi si è avvicianto e mi ha accoltellato, poi è scappato. Ma non lo conosco, non l'avevo mai visto prima". E' quanto ha raccontato ai carabinieri un uomo romano di 52 anni dopo essersi fatto trasportare all'ospedale con una ferita al volto. Le violenze intorno alle 20:30 della sera di Santo Stefano in piazza Gaetano Mosca al Trullo.

FENDENTE ALLO ZIGOMO - Come raccontato ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Trastevere dal 52enne, un pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale, il ferimento è avvenuto poco distante dall'abitazione dell'uomo. Ferito con un fendente sul lato sinistro del volto il 52enne ha quindi chiamato la compagna che lo ha portato all'ospedale San Camillo con la propria auto. Refertato al pronto soccorso sono poi stati allertati i carabinieri.

OPERATO IN OSPEDALE - Sottoposto ad intervento chirurgico con dei punti di sutura al nosocomio di Monteverde sul caso indagano i carabinieri con gli stessi che hanno svolto accertamenti in piazza Mosca raccogliendo elementi utili alle investigazioni. Al momento i militari non escludono nessuna ipotesi.