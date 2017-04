Accoltellamento a Ostiense, fermato ricercato: era nascosto nelle baracche di Campo Testaccio

Blitz della Polizia di Stato nella baraccopoli nascosta ai margini dell'ex Campo Testaccio dove gli agenti hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 29enne rumeno che lo scorso 27 marzo aveva aggredito, ferendolo con un coltello, un suo connazionale in piazzale Ostiense.

Le indagini che hanno permesso di rintracciare l'indiziato sono state condotte dagli agenti del Commissariato Celio: gli investigatori, ascoltando la testimonianza della vittima – un cittadino rumeno di 38 anni – hanno iniziato le ricerche dell’autore dell’aggressione. Prima il controllo nelle vie limitrofe alla Stazione Ostiense, poi l'ispezione nelle aree boschive e negli alloggi di fortuna dei dintorni.

Appurato che l’uomo ricercato poteva rifugiarsi nella zona di Testaccio, presso alcune baracche presenti nell’area dell’ex campo sportivo, gli agenti hanno controllato i tre bivacchi presenti: in uno di questi hanno identificato S.S., una donna moldava di 33 anni, la quale alla richiesta se conoscesse l’uomo ricercato, ha cominciato a ripetere a voce alta il suo nome insospettendo gli investigatori.

Dopo pochi attimi è infatti “saltato fuori” da un cespuglio un uomo che alla vista delle divise è fuggito: inseguito è stato raggiunto in via Ostiense dove è stato identificato. Si trattava proprio del responsabile dell’accoltellamento di piazzale Ostiense: per L.E.A. è scattato il fermo. Per la donna le manette con l'accusa di favoreggiamento.

L'uomo era già noto agli agenti del commissariato Celio, i quali lo avevano bloccato in flagranza di reato lo scorso 28 dicembre 2016, quando, aveva rapinato, colpendo il negoziante, un esercizio commerciale nella zona di San Saba. Proprio a seguito di quell’arresto, il cittadino comunitario era stato raggiunto da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, al quale evidentemente non aveva ottemperato.