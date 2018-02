In ospedale con una ferita all'addome: uomo accoltellato dopo lite al maneggio

Si è presentato all'ospedale Grassi con una ferita all'addome. Poi altri tagli, di striscio, agli arti. La vittima, un uomo, è stato ricoverato in codice rosso al nosocomio di Ostia, non è in gravi condizioni. E' stabile e proprio dal suo letto ha poi denunciato i fatti ai Carabinieri di Ostia accorsi sul posto.

L'uomo ha raccontato ai militari l'episodio avvenuto in un maneggio di Ostia Antica, nella mattinata dello scorso giovedì. Secondo il racconto, la vittima stava discutendo con il rivale per una questione legata alla gestione di alcuni cavalli. L'aggressore, però, dopo le parole è passato ai fatti aggredendolo con un coltello. Da lì la corsa in ospedale e la denuncia ai Carabinieri che hanno già individuato l'aggressore.