Lite al bar, torna nel locale con un coltello e ferisce il rivale al braccio

E' tornato nel bar dove aveva avuto un acceso diverbio armato di coltello ed ha ferito il suo 'rivale' al braccio. E' accaduto intorno alle 22:00 di mercoledì 15 gennaio in un esercizio commerciale di via Colsereno a Tivoli.

Per questo gli agenti del commissariato tiburtino hanno denunciato in stato di libertà un uomo romeno di 30 anni per il reato di lesioni.

L’uomo dopo la lite è tornato a casa ha preso un coltello e ha accoltellato al braccio uno degli avventori con cui era in lite precedentemente. La vittima è stata refertata con 7 giorni di prognosi all'ospedale San Giovanni Evangelista.