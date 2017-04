Villa Spada: accoltellò buttafuori fuori dal locale, arrestato 23enne

Cinque mesi di indagini per trovare il colpevole. Un romano di 23 anni è finito in manette, per tentato omicidio, a seguito di un accoltellamento avvenuto fuori da una discoteca di via Sambuca Pistoiese. Il giovane, questa mattina, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara.

Il 23enne, durante una festa privata, aveva ferito con quattro coltellate un addetto alla sicurezza che, dopo averlo rimproverato perché infastidiva alcuni clienti, salendo sulle sedie e importonundo alcune ragazze, lo aveva accompagnato fuori dal locale.

Improvvisamente il giovane aveva iniziato a colpire con pugni l'uomo e poi, dopo aver estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni, lo aveva ferito al torace. Non contento, il malvivente, malgrado l'altro fosse già a terra, aveva continuato a colpire la vittima sferrandogli altre tre coltellate al fianco. Fuggito via aveva fatto perdere le proprie tracce.

Soccorso dal 118, il ferito è stato quindi ricoverato in codice rosso. Nonostante le dichiarazioni discordanti e la reticenza di alcuni testimoni, gli investigatori del commissariato, diretto dal dottor Francesco Maria Bova, sono riusciti a identificare il responsabile del ferimento che è stato assicurato alla giustizia per rispondere di tentato omicidio.