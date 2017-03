Movida violenta all'obelisco dell'Eur: accoltellato durante una lite, grave un ragazzo

Tre coltellate, due alla schiena ed una al fianco destro. A rimanere gravemente ferito al termine di una furiosa lite un ragazzo romano, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato aggredito fuori da una discoteca, in quel momento già chiusa. Le violenze intorno alle 4:30 di questa notte in piazzale Guglielmo Marconi, conosciuto gergalmente come la zona dell'obelisco della Cristoforo Colombo, nel cuore dell'area della movida del IX Municipio Eur. A ferirlo un altro ragazzo, fermato in un primo momento dai buttafuori del vicino locale dove è avvenuta la lite. Il giovane, la cui posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, è stato poi consegnato nelle mani dei poliziotti intervenuti sul posto subito dopo.

LITE PER UNA RAGAZZA - Ancora tante le zone d'ombra in relazione alle quali gli investigatori di polizia stanno cercando di fare piena chiarezza. Secondo le prime informazioni la lite sarebbe scoppiata in seguito ad una violenta discussione legata ad una ragazza, quindi per motivi sentimentali. Dalle parole si è poi passati ai fatti con uno dei due litiganti che ha poi tirato fuori un coltello con il quale ha ferito il rivale. I due si trovavano davanti ad un chiosco mobile per la vendita di panini e bibite.

FERMATO DAI BUTTAFUORI - Dei veri e propri momenti concitati, che hanno preso corpo davanti a decine di testimoni appena usciti dai locali della movida della zona, già chiusi al momento dei fatti e completamente estranei alle violenze. Dopo aver accoltellato il ragazzo, l'aggressore è stato indicato dagli amici del ferito ai buttafuori che in quel momento si trovavano in piazzale Marconi. Sono poi stati gli stessi uomini addetti alla sicurezza a fermare il presunto aggressore, per poi consegnarlo nelle mani dei poliziotti arrivati all'obelisco subito dopo. Sottoposto a stato di fermo la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

SPARI ALL'OBELISCO - Le violenze di questa notte seguono di un mese esatto (era la notte del 25 febbraio), un'altra alba violenta sempre nella zona delle discoteche dell'obelisco dell'Eur. In quel caso al posto delle lame si videro le armi. A scatenare il panico fu un romano di 26 anni, poi fermato dalla polizia al termine di una indagine lampo. A rimetterci furono quattro persone (tre cittadini spagnoli ed un romano) appena uscite da una discoteca, trasportate in ospedale con delle ferite d'arma da fuoco. Assieme al 26enne un altro romano, di 32 anni, datosi alla fuga in auto in compagnia del giovane che aveva premuto il grilletto della pistola. Nelle mire del fermato non c'erano però i quattro ragazzi rimasti feriti ma, secondo quanto ricostruito dagli investigatori di polizia che indagarono sul fatto, i buttafuori di un locale di piazzale Marconi, che avevano poco prima allontanato il ragazzo dalla discoteca.