Accoltella rivale dopo una lite al bar, anziano in manette

Una lite finita nel sangue. Succede a Civitavecchia dove un 75enne del posto ha accoltellato il rivale nei pressi di un bar nelle adiacenze di via Leonardo.

Subito, sul posto, sono intervenuti gli equipaggi della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia allertati da alcuni clienti che hanno assistito alla discussione, determinata da futili motivi.

Dalle testimonianze, infatti, il 75 enne si sarebbe innervosito dopo uno scambio di battute con alcuni clienti del bar, che lo avrebbero deriso e, uno di questi, lo avrebbe anche aggredito fisicamente. La lite è poi degenerata, fino all'accoltellamento del provocatore, il quale è stato colpito più volte all'addome .

I poliziotti hanno bloccato l'anziano nei pressi di via Leonardo, mentre tentava di allontanarsi frettolosamente: dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

Il ferito, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato dall’eliambulanza al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.