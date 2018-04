Tre coltellate durante lite in strada, 30enne in fin di vita. In manette due fratelli

Tre coltellate, una al gluteo, una al polmone ed una terza al torace. A riceverle un 30enne tunisino, che lotta fra la vita e la morte all'ospedale. Notte di violenza sulla circonvallazione Cornelia dove una lite si è tramutata in un tentato omicidio. E' accaduto fuori da un bar che si trova poco distante da piazza dei Giureconsulti.

Accoltellamento durante lite in strada

I fatti hanno preso corpo intorno alle mezzanotte fra il 12 ed il 13 aprile quando quattro persone hanno cominciato una furibonda lite fuori in strada per cause ancora in via di accertamento. Dalle parole si è poi passati ai fatti con il 30enne raggiunto da tre fendenti e lasciato in strada in una pozza di sangue. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti della polizia.

Tentato omcidio circonvallazione Cornelia

In condizioni gravissime il cittadino tunisino è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il 30enne lotta fra la vita e la morte a cause delle tre coltellate ricevute nel corso della lite.

Fermato due fratelli

Cominciate le ricerche degli aggressori i poliziotti hanno rintracciato e bloccato poco dopo due dei presunti responsabili dell'accoltellamento, due fratelli tunisini di 18 e 31 anni. Identificati negli uffici del commissariato Aurelio di polizia i due sono poi stati sottposti a stato di fermo con l'accusa di "tentato omicidio". Gli investigatori proseguono le ricerche di una terza persona coinvolta nelle violenze.

Lite in strada per l'elemosina

La stessa area della circonvallazione Cornelia era salita alla ribalta delle cronache lo scorso 22 marzo quando un 63enne italiano senza fissa dimora venne accoltellato e picchiato da un cittadino senegalese, poi arrestato per "rapina aggravata". Motivo delle violenze una contesa per pochi spiccioli elemosinati poco prima dall'aggressore.