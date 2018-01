Tentato omicidio alle case popolari: 51enne ferito con sette coltellate, è grave

Lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale in gravissime condizioni, ferito con sette coltellate. Vittima un 51enne di Villanova, aggredito poco prima nella zona delle case popolari di via di Campolimpido, tra i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, provincia nord est della Capitale. Ricoverato al San Giovanni Evangelista di Tivoli l'uomo si trova in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Accoltellamento alle case popolari

In particolare il ferimento dell'uomo è avvenuto la notte fra il 7 e l'8 gennaio. Accompagnato al nosocomio tiburtino, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Tivoli che indagano sull'accaduto per cercare di fare luce sul tentato omicidio. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.