Lite fuori del locale finisce nel sangue: giovane accoltellato, è grave

E' stato portato in ospedale dal personale del 118 con profonde ferite all'addome provocate da un coltello. Un ragazzo marocchino di 23 anni versa in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Il giovane è stato trasportato al nosocomio romano e operato d'urgenza.

Ad indagare per far luce sulla vicenda i Carabinieri di Anzio. Secondo quanto ricostruito il ragazzo sarebbe stato aggredito in via delle Pinete, a Marina di Ardea, dopo una lite fuori da un locale alla prime ore del 27 agosto, e quindi ferito con due coltellate all'addome. Una, più profonda, lo ha colpito lacerandogli un rene. Poi la corsa in ospedale.

La vittima, piantonata da militari, non è stata ancora ascoltata visto il suo stato di salute. Il giovane 23enne risulta però essere residente ad Ardea, regolare sul territorio italiano e incensurato. Al momento i Carabinieri non escludono nessuna pista.