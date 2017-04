Prima la lite con il fidanzato, poi l'aggressione a colpi di coltello

Una lite tra fidanzati che sarebbe potuta finire in tragedia. E' successa nel pomeriggio di ieri 8 aprile, ad Anzio in via dell'Acquario nei pressi del centro commerciale Lo Zodiaco dove una donna di 36 anni è stata arrestata dai Carabinieri per aver accoltellato il compagno di 34 anni.

La donna, dopo un litigio per futili motivi, è passata alle vie di fatto colpendo il convivente, barista di professione, con due colpi al fianco. Il giovane, ferito in modo lieve, è stato quindi medicato all'ospedale di Anzio. Se la caverà con una prognosi di 10 giorni. Allertati dal personale ospedaliero, sul posto si sono così recati i Carabinieri della locale stazione.

I militari sono quindi andati a casa dell'uomo, trovando la 36enne in stato di choc. Nell'abitazione è stato anche sequestrato un asciugamano insanguinato utilizzato per tamponare l'emorragia dopo l'accoltellamento. La donna è stata quindi bloccata e trattenuta in caserma con l'accusa di "lesioni personali aggravate" in attesa del rito direttissimo.