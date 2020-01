"Abbassa il volume della tv": lite tra vicini finisce nel sangue, accoltellato un uomo

Una lite tra vicini è finita nel sangue, con un uomo di 39 anni accoltellato alla mano. Ad aggredirlo un 71enne poi arrestato dai carabinieri. E' la sintesi di quanto avvenuto nella zona di Primavalle nella mattinata di mercoledì. A dare l'allarme ai militari è stata una chiamata al Numero Unico per le Emergenze che raccontava di un uomo "ferito da un'arma da taglio".

Sul posto, oltre al personale medico del 118 anche i militari del Nucleo Radiomobile che in poco tempo hanno ricostruito i fatti. A raccontarli è stata la vittima. "Sono uscito dall'ascensore. Mi stava aspettando. Prima mi ha minacciato e, nonostante ci fosse la moglie con lui che ha tentato di frapporsi, mi ha colpito con un coltello", ha raccontato il 39enne ferito e non in gravi condizioni indicando poi ai carabinieri l'appartamento di quello che non altri che il suo vicino di casa di 70 anni.

Immediato è scattato quindi il controllo all'interno dell'appartamento dell'anziano e qui, in camere da pranzo, è stato rinvenuto il coltello utilizzato, uno di quelli a serramanico.

L'arma è stata quindi sequestrata mentre l'aggressore è stato ammanettato e portato in caserma con l'accusa di lesioni personali.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri tra i due vicini di casa c'erano dissidi da tempo con il più giovane che rimproverava agli anziani di tenere il volume della loro tv troppo alto fino a tarda notte. Ammonimenti che il 39enne aveva accompagnato con l'intenzione di rivolgersi anche ad un avvocato.

Stamattina, tuttavia, la lite si è trasformata in aggressione con il 71enne che, dopo aver colpito il vicino rivale, è tornato a casa lasciando lì il coltello utilizzato.