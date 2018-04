Accoltella la moglie e si uccide lanciandosi dal terzo piano. Grave la donna

Tragedia a Ciampino dove un uomo ha accoltellato la moglie e poi si è ucciso gettandosi dal terzo piano. E' accaduto intorno alle 5:30 di domenica 29 aprile in un appartamento di via Francesco Baracca. Qui marito e moglie, entrambi italiani, hanno avuto una lite per cause ancora in via di accertamento. L'uomo ha quindi accoltellato la moglie ferendola gravemente. Poi l'estremo gesto, con lo stesso che si è gettato dal balcone cadendo sulla rampa dei garage condominali sottostanti. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Accoltella la moglie a Ciampino

Da quanto si apprende la donna sarebbe stata ferita alla gola, trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Tor Vergata in gravi condizioni, da sciogliere la prognosi. Per il marito della donna invece non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle ferite riportate dalla caduta dal terzo piano. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, del commissariato di Marino, la polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile.