Chiede incontro pacificatore alla fidanzata: lei, accecata dalla gelosia, lo accoltella

Una lite finite male. Lui ferito dalla fidanzata con un coltello. Una vicenda iniziata nel pomeriggio. La coppia di fidanzati avevav litigato per motivi di gelosia mentre stava passeggiando a Testaccio e lei, rotta una bottiglia di vetro, lo ha aggredito lacerandogli la maglietta: poi ognuno è tornato a casa propria.

Verso le 20, l'uomo è andato sotto casa della compagna chiedendole di scendere per un chiarimento e per riappacificarsi. Quando la donna è scesa, i due si sono incamminati in silenzio verso un parco lì vicino e la donna ha estratto dalle mutande un coltello a serramanico e si è scagliata contro di lui colpendolo al collo e al ventre.

Immediatamente sono arrivate due pattuglie della Polizia di Stato, allertate da un passante: la 51enne era seduta a terra con il coltello accanto e, alla loro vista, ha cercato di fuggire.

Quando gli agenti del Reparto Volanti l'hanno bloccata, ha cercato di divincolarsi minacciandoli e colpendoli con calci e pugni: arrestata, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, trasportato in ospedale in codice giallo, è stato curato con svariati punti al collo e al ventre. Se la caverà.