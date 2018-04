Picchia la fidanzata al terzo mese di gravidanza a l'accoltella al petto

Un fendente in pieno petto alla fidanzata al terzo mese di gravidanza. Una ferita d'arma da taglio profonda per una ragazza di 21 anni dell'Honduras colpita dal fidanzato 28enne ecuadoriano nella sera di Venerdì Santo nella loro abitazione in via Forte Braschi. La giovane, che in questi giorni è stata ricoverato al policlinico Agostino Gemelli di Roma, è grave ma non più in pericolo di vita.

A ricostruire i fatti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che hanno arrestato il fidanzato violento con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Tutto è iniziato quando, alcuni vicini di casa, avevano udito delle grida provenire dall'appartamento dei due sudamericani.

Lì, i militari intervenuti hanno sorpreso l'uomo ancora con il coltello da cucina in pugno e dopo averlo disarmato lo hanno ammanettato. La vittima è stata subito soccorsa e portata al pronto soccorso del Gemelli, dove le è stata riscontrata una ferita da arma da taglio al torace, fratture delle ossa nasali ed alla mano sinistra, con numerosi ecchimosi su tutto il corpo. Gli accertamenti ospedalieri hanno poi evidenziato lo stato di gravidanza della donna.

Le lesioni riportate dalla donna hanno purtroppo confermato il suo racconto: la lite per futili motivi sfociata nella violenta aggressione che è stata interrotta solo dall'intervento dei Carabinieri. Per il 28enne violento si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli dove è stato condotto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.