Litiga con la moglie a Pasqua e accoltella il cugino, arrestato 43enne

Una lite in famiglia finita nel sangue, quella avvenuta nella notte tra Pasqua e Pasquetta. E' accaduto in via Veiano, in zona Tomba di Nerone. Tutto è iniziato quando un 43enne della Sierra Leone, in casa con i parenti, ha iniziato a litigare con la moglie insultandola.

Quando il clima è diventato più teso è intervenuto il cugino 33enne. ma la situazione è ulteriormente degenerata. Il 43enne della Sierra Leone, con un coltello da cucina, ha colpito il parente alla mano e al fianco. Allertati, sul posto, sono quindi arrivati i Carabinieri della Compagnia Trionfale che hanno arrestato l'uomo, con precedenti, con le accuse di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La vittima è stata trasportata all'ospedale San Pietro. Se la caverà con una prognosi di sette giorni. Le ferite erano superficiali.