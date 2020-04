Litiga con il vicino e armato di accetta colpisce la loro porta di casa

Una giornata di pura follia che poteva finire in tragedia. E’ quella che un 45enne, con precedenti, ha messo in atto nella cittadina di Artena e per cui è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi.

A causa di problemi di vicinato, l’uomo si è recato presso l’abitazione contigua alla sua e armato di un’accetta e in preda alla follia, ha iniziato a colpire la porta degli occupanti indirizzando anche nei loro confronti minacce di morte.

I carabinieri di Artena sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 45enne che alla loro vista, ha tentato dapprima di fuggire per poi spintonarli e minacciarli di morte. Dopo l’arresto, a seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto anche un coltello con una lama di dodici centimetri.

Portato in caserma, il 45enne è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida.