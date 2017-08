Emergenza casa, dopo il corteo presidio fisso fino a lunedì a piazza Venezia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un sit in autorizzato dopo il corteo. Una tenda e un gazebo a piazza Madonna di Loreto, fino a domani. E' quanto resta della manifestazione che ieri ha attraversato le strade del centro per raggiungere piazza Venezia. Qui solo alle 22, alla spicciolata, i manifestanti hanno cominciato a sciogliere quello che aveva tutta l'aria di un accampamento.

E' la stessa Questura, in tarda serata, a rivelare che "al termine del corteo una delegazione dei partecipanti ha presentato regolare preavviso per un sit in autorizzato fino a lunedì prossimo". Secondo quanto si apprende una decina di persona ha dormito in piazza. E' il frutto della mediazione con le forze dell'ordine.

Domani secondo quanto riferiscono i movimenti è in programma una riunione in Campidoglio per risolvere il rebus accoglienza dei rifugiati. Oltre ai pochi accampati in piazza Venezia, tanti sono dispersi tra strade e associazioni. Anche ieri Intersos ha aperto il proprio centro e il Baobab ha "allargato" il proprio presidio agli eritrei sfollati da via Curtatone.