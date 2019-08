Accampamento abusivo a bordo lago: rimosse bombole di gas nel parco naturale

Un vero e proprio accampamento abusivo. E' quanto hanno scoperto e sgomberato i Carabinieri della Compagnia di Bracciano con i Guardiaparco locali e la collaborazione delle unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria lungo le sponde del lago di Martignano, vicino l'area naturale protetta del parco Regionale Bracciano Martignano.

Durante le attività, i Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia hanno sorpreso uno dei giovani occupanti – un 29enne romano - in possesso di una modica quantità di marijuana. Per lui è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo per uso personale di sostanze stupefacenti.

L'azione congiunta delle forze dell’ordine ha consentito di ripristinare l'area e di rimuovere generatori elettrici, bombole di gas, gazebo e attrezzature di fortuna.

Tutti gli occupanti sorpresi nella zona sono stati identificati e sanzionati amministrativamente per divieto di sosta in area protetta, soggetta a vincolo paesaggistico.