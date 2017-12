Accampamenti abusivi sotto l'Acquedotto Romano: smantellati e bonificati

Prosegue l'attività dei Pics della Polizia Locale di Roma Capitale (Pronto Intervento Centro Storico) nello smantellamento dei giacigli presenti sotto gli archi dei resti archeologici dell'Acquedotto Romano in via Statilia e via Grottoni. Al momento dell'intervento non erano presenti occupanti e sono state rimosse strutture, materassi, masserizie e rifiuti accatastati.

Accampamenti in via de Lollis

Nella giornata di ieri è stata la volta dell’area verde in via dei Dalmati e via de Lollis. Sul posto era presente una sola occupante di nazionalità italiana che, dopo l'identificazione, ha rifiutato l'assistenza offertale. Sono stati rimossi circa 10 metricubi di rifiuti vari accatastati nel tempo dagli occupanti, numerosi giacigli che fanno presumere la presenza notturna nel sito di almeno dieci persone.