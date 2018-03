Abusivismo a Fontana di Trevi: sequestrate borse e prodotti hi-tech, multe per 82mila euro

Oltre 82mila euro di multa per merce venduta illegalmente. Succese nella zona di Fontana di Trevi dove, ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio hanno eseguito capillari controlli antiabusivismo e antidegrado.

Al termine dell’attività, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 2 persone e hanno sanzionato altre 14 persone, per un totale di oltre 82.000 euro. I militari hanno sequestrato ben 40 borse da donna, 12 portafogli recanti marchi contraffatti, 75 aste per selfie, una decina di dispositivi power bank, 20 cubi in plexiglass con effige dei monumenti della Capitale e 12 sciarpe.

In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso un 32enne del Bangladesh e un 43enne del Senegal, entrambi senza fissa dimora, avvicinare i passanti e i turisti presenti nella piazza tentando la vendita di borse e portafogli con marchi palesemente contraffatti. Sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 14 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 20 e 50 anni, tutti senza fissa dimora, per la vendita ambulante non autorizzata. In totale, a loro carico, sono state elevate contravvenzioni per oltre 82.000 euro. Durante le operazioni, durate dalle ore 18:00 alle ore 24:00, i Carabinieri hanno identificato circa 80 persone.