Blitz per le vie dello shopping: abusivi nel mirino dei vigili, 70mila articoli sequestrati

Continua la lotta all'abusivismo commerciale ad Ostia. Obiettivo: "ripulire" le vie dello shopping del litorale romano. Decine gli agenti della Polizia Locale intervenuti oggi dalle 12:30 in via delle Baleniere, via Vasco de Gama e via Orazio dello Sbirro, solo per citarne alcune.



L'attività si è concentrata sui venditori irregolari che, disponendo di una licenza al commercio itinerante, fermano il banco di vendita per un tempo prolungato, contravvenendo a quanto disposto sull'autorizzazione e creando anche una sorta di concorrenza sleale, trovandosi in alcuni casi di fronte a negozi che vendono magari gli stessi prodotti.



Il personale è intervenutoed ha identificato sette persone di nazionalità bengalese, sequestrando oltre 70mila articoli tra elettronica, accessori per cellulari, cover, bracciali, occhiali e catenine. Al termine delle procedure di identificazione gli abusivi sono stati sanzionati per occupazione indebita di suolo pubblico e per il mancato rispetto dell’autorizzazione al commercio itinerante.