Asilo dell'orrore: bambine abusate sessualmente a scuola, arrestato maestro

Un maestro di 25 anni è stato arrestato a Roma per abusi sessuali nei confronti delle sue piccole alunne. Un incubo per le piccole, tra i 3 e i 5 anni, costrette a subire ripetuti atti di molestie sessuali durante l'orario scolastico. L'uomo, straniero ma residente nella Capitale, è stato fermato dai Carabinieri di via in Selci e stato portato a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mandante.

Arrestato maestro a Roma

I militari del Nucleo Investigativo di Roma gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, Dottoressa Clementina Forleo, su richiesta dei Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dottoressa Eleonora Fini, coordinate dal Procuratore Aggiunto Dottoressa Maria Monteleone della Procura della Repubblica di Roma.

Il provvedimento restrittivo si basa sulle risultanze investigative acquisite dai Carabinieri, a seguito delle denunce presentate da parte di alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro dalla scuola, una materna convenzionata con Bankitalia e frequentata dai figli dei dipendenti di via Nazionale.

Abusi sessuali su bambine dell'asilo

Il maestro, che insegnava inglese nella scuola materna, durante l'orario scolastico ed all'interno delle aule, "induceva le minori, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, a subire ripetuti atti di molestie sessuali, approfittando dell'ingenuità e della tenera età delle vittime", secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. Almeno una decina le bimbe vittime degli abusi. A dar forza alle indagini, le risultanze emerse da alcune telecamere installate nella scuola.