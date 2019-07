Sul bus con un abbonamento annuale contraffatto, truffatore scoperto dall'autista

Un abbonamento integrato annuale a Zone del valore di 404 Euro contraffatto, fedele riproduzione di quello originale. A scoprirlo un autista di un bus Cotral della linea Palombara - Tivoli. E' stato lo stesso conducente-controllore, autorizzato a verificare biglietti ed abbonamenti, a fare la scoperta intorno alle 18:40 di giovedì 4 luglio.

In particolare l’autista si è accorto che l’obliteratrice non validava l’abbonamento - la convalida è obbligatoria anche per i mensili e gli annuali - ed ha chiesto al passeggero di verificare il titolo di viaggio costatando che lo stesso, apparentemente magnetico, non era altro che una fedele riproduzione cartacea con annesso scontrino.

Alla richiesta di chiarimenti l’utente si è però dato alla fuga. Sull'episodio Cotral sporgerà denuncia all'Autorità Giudiziaria premiando il conducente del mezzo pubblico della linea regionale con un encomio.