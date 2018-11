Lascia bimba di sei anni sola in casa, la piccola ritrovata in strada di notte da un passante

Una bimba di sei anni da sola in strada nel cuore della notte. Così se la è ritrovata davanti un cittadino. È accaduto la notte del 25 novembre a Primavalle. Ad abbandonare la piccola da sola in casa il padre, un cittadino peruviano di 28 anni, poi rintracciato ed arrestato dai carabinieri della Stazione di Montespaccato per abbandono di minore.

Ma come è potuta succedere una cosa del genere? Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la bambina si trovava da sola in casa con il padre, con la madre in quel momento in Perù in visita ad alcuni familiari. Passata da poco la mezzanotte il 28enne è uscito dall'abitazione lasciando la piccola a dormire per recarsi dall'amante.

Svegliatasi intorno alle 3:00, la bimba si è accorta di essere da sola in casa. Impaurita ed impanicata è quindi uscita in strada dove è stata trovata spaesata da un passante. Quindi l'allerta al 112. Arrivati sul posto i carabinieri si sono accertati che la piccola stesse bene e dopo averla rinfrancata e accudita con lei sono tornati a casa. Nell'appartamento però il padre ancora non era ritornato.

Riusciti a contattare la nonna paterna, i carabinieri hanno quindi cominciato le ricerche del padre trovandolo intorno alle 5:30 mentre faceva rientro in casa dopo aver passato la notte con "l'amica". Accompagnato in caserma è stato arrestato "per abbandono di minore", in attesa del Rito Direttissimo che si terrà lunedì mattina al Tribunale di piazzale Clodio. Sotto choc ma illesa, la bimba è stata invece affidata alla nonna.