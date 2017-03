Lavori sull'A24: chiuso il tratto urbano tra via Togliatti e via Fiorentini

Tratto urbano dell'A24 chiuso tra via Togliatti e via Fiorentini per "urgenti lavori di manutenzione". Lo comunica la Concessionaria Strada dei Parchi, "dalle ore 22:00 del 9 marzo alle ore 06:00 del giorno successivo". Ad essere interdetta al traffico la tratta autostradale del Tronco di Penetrazione Urbana dell'autostrada A24 compresa tra lo svincolo di viale P. Togliatti e lo svincolo di via F. Fiorentini, limitatamente al traffico proveniente da L’Aquila/A25/Lunghezza.

Conseguentemente sarà interdetto al traffico il tratto di circa 5 km compreso tra il varco di collegamento dell'autostrada A24 con la Complanare Ovest, al km 1+500 c.ca, e lo svincolo di via F. Fiorentini. Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli in transito sulla A24 provenienti da L’Aquila/A25/Lunghezza e diretti verso la Tangenziale Est verranno obbligatoriamente indirizzati sulla Complanare Ovest in direzione GRA/Togliatti.

Sarà interdetto l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Togliatti in direzione Tangenziale Est, mentre i veicoli provenienti dalla Complanare Ovest e dal GRA, e diretti verso la Tangenziale Est, dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di viale P. Togliatti, e potranno proseguire sulla viabilità ordinaria (SS5 Tiburtina) per raggiungere la Tangenziale Est. Sul posto sarà presente apposita segnaletica con l’indicazione del percorso alternativo.

Inoltre, per urgenti lavori di manutenzione effettuati dal Comune di Roma sulla viabilità ordinaria, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 11 marzo p.v., sarà disposta la chiusura al traffico dello svincolo di viale P. Togliatti, limitatamente al traffico proveniente dal GRA/Lunghezza e diretto sulla viabilità ordinaria.

Conseguentemente, negli orari sopra indicati, tutti i veicoli provenienti da GRA/Lunghezza e diretti verso la viabilità ordinaria dello svincolo di viale P. Togliatti dovranno obbligatoriamente proseguire sul Tronco di Penetrazione Urbana dell'autostrada A24, e potranno usufruire dello svincolo di via F. Fiorentini per immettersi sulla viabilità ordinaria.