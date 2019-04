A24-A25: c'è sciopero, domenica possibili disagi ai caselli

La concessionaria autostradale “Strada dei Parchi” informa che, nella giornata di domenica 28 aprile, potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24 (Roma–L’Aquila–Teramo) ed A25 (Torano–Pescara) per uno sciopero proclamato dalle Segreterie Regionali delle OO.SS. dei lavoratori della UIL Trasporti e della SLA-CISAL. Lo sciopero è articolato dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 28 aprile.

Durante lo sciopero, nelle ore di maggiore traffico, anche in caso di assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, i varchi potranno essere aperti al traffico (con semaforo verde); in questo caso le targhe delle auto saranno fotografate e, dopo qualche settimana, i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15 giorni, superati i quali scatteranno le sanzioni.

"E’ importante conservare il tagliando d’ingresso, che attesta il percorso fatto e sarà utile di caso di contestazioni del pedaggio. Per ogni informazione sarà possibile contattare il ns. Centro Servizi (tel. 06/41522470). Rimarranno regolarmente aperti (semaforo verde) i varchi con cassa automatica - in cui si può pagare sia con contante (le macchine danno resto), sia con carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard. Aperti anche i “varchi gialli” del Telepass. - si legge in una nota - Un avvertimento importate: sulle autostrade A24 e A25 chi usa la carta Bancomat, Postamat o Viacard ai caselli non paga nessuna commissione bancaria e non deve digitare alcun codice personale. Basterà inserire la carta nella cassa automatica, che la restituirà dopo pochi secondi. Il pagamento del pedaggio sarà visibile sull’estratto conto che la banca invia al proprio cliente, ripetiamo senza nessun onere accessorio".