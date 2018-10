Parco Kennedy, il pusher "addobba" a modo suo i cespugli: arrestato

Nei pressi del Parco Kennedy, nella zona del Tufello un cittadino albanese, accortosi della presenza di una pattuglia della polizia, ha nascosto frettolosamente un involucro sospetto tra due siepi prima di tentare la fuga. Bloccato dopo poco, lo spacciatore è stato arrestato dagli uomini del commissariato Fidene per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i cespugli sono state poi rinvenute diverse dosi di cocaina.

A Tor Bella Monaca

In via San Biagio Platani, a Tor Bella Monaca, i poliziotti del commissariato Casilino hanno arrestato un cittadino romeno, di 29 anni ed un italiano di 22 che, in concorso fra di loro, spacciavano cocaina e hashish. Uno dei due, oppostosi all’arresto, dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Conseguentemente sono state sequestrate dosi di hashish e cocaina per un totale di 27 grammi, oltre a denaro contante.

Ostiense: in casa hashish, cocaina e marijuana

Infine gli agenti del commissariato Colombo hanno trovato 50 grammi di hashish e diverse dosi di cocaina e marijuana nella casa di un cittadino italiano di 40 anni, fermato poco prima dagli agenti per un controllo e trovato con diverse dosi. È stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.