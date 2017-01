Meteo Roma, ancora freddo in città. Possibile nevicata in provincia

Malgrado la giornata di oggi, Lunedì 9 Gennaio 2017, sia trascorsa all’insegna della stabilità atmosferica con temperature che sono ritornate ad allinearsi quasi ai valori del periodo, questo non deve trarrein inganno. Domani, Martedì 10 Gennaio, sarà ancora una volta una freddaed instabile giornata di questo Gennaio che, fino a questo momento, ha fatto vedere gran parte dei lati invernali più classici.

Già nella giornata di ieri la neve è caduta a più riprese in varie zone comprese tra Tarquinia ed Ostia, con qualche sparuto fiocco che si è fatto vedere perfino in diverse zone di Roma Sud, ma a causa di ventilazione avversa, i fenomeni non si sono spinti su tutta la Capitale. Domani si verificherà grossomodo la stessa identica configurazione, con alcune varianti: a differenza di ieri le temperature di partenza saranno più alte (nella notte potremmo non andare sotto lo zero, anche a causa della cupertura nuvolosa che bloccherà il fenomeno dell’inversione termica), ma la ventilazione sarà più favorevole e le precipitazioni dovrebbero essere leggermente maggiori, ma c’è ancora un nodo da sciogliere.

Osservando alcuni modelli matematici che si usano per fare le previsioni meteo per i giorni seguenti, dobbiamo constatare come ancora una volta sussiste la possibilità di fenomeni nevosi che potrebbero non raggiungere la Capitale a causa della disposizione del minimo di bassa pressione in posizione sfavorevole. In poche parole, davanti alle coste del Lazio ci saranno nubi molto compatte che scaricherebbero neve anche in pianura su Roma e provincia, ma potrebbe non nevicare perché la perturbazione che ha causato la formazione di queste nubi è un po’ più lontana rispetto alla posizione favorevole per eccellenza.

Questo non è comunque un motivo per scoraggiarsi: anche il 12 Febbraio 2010 le condizioni non erano ideali, eppure entrò un temporale nevoso dal mare e su Roma caddero fino ad 8 centimetri di neve. Per domani difficilmente avremo accumuli, ma ci sono buone possibilità per credere che qualche precipitazione arrivi comunque dal mare e regali una breve ma spettacolare nevicata su Roma e molte zone di provincia, come l’area dei Castelli Romani e forse il litorale meridionale, maggiormente favorito rispetto a quello settentrionale. Ai posteri l’ardua sentenza.