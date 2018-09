Carabinieri a caccia di abusivi: multe, sequestri e daspo urbano

Sono ben 32 le persone sanzionate a vario titolo dai carabinieri della Compagnia di Roma Centro e Roma Trionfale, che hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree di Piazza del Popolo e Piazzale Flaminio.

Sette persone sono state denunciate, 14 venditori ambulanti hanno subito sequestri e multe, 10 le richieste di “Daspo Urbano”. Nel corso delle operazioni è stata ache ritirara una patente ad un 33enne romano alla guida di un Suv. È stato sorpreso mentre percorreva contromano via di Ripetta, con lo scopo di eludere le telecamere del varco attivo che delimita la ZTL del centro storico.

Le denunce

Sette cittadini romeni, di età compresa tra i 18 e 34 anni, sono stati denunciati in stato di libertà, per molestie e disturbo. Bloccati dai carabinieri tra i turisti, cercavano, con atteggiamento eccessivamente insistente, di vendere abusivamente i loro prodotti nei pressi dello stazionamento del tram di piazzale Flaminio.

Multe e sequestri

Quattordici venditori ambulanti abusivi, tutti cittadini del Bangladesh, di età compresa tra 18 e 59 anni, sono stati fermati mentre vendevano oggetti poi sequestrati. Nei loro confronti sono scattate anche sanzioni amministrative per un ammontare di circa 73mila euro.

Daspo urbani

Sempre a Piazza del Popolo e piazzale Flaminio, i carabinieri hanno proposto per il “Daspo Urbano” 10 persone sorprese a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Flaminio/Piazza del Popolo e della Stazione ferroviaria Flaminia dei treni nord, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito; a loro carico i militari hanno anche inviato una Trasegnalazione al Sindaco di Roma per l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.